Papa Francis bugün taburcu edilecek

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 88 yaşındaki Papa, şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 37 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi görüyordu.

Papa'nın doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Doktor Luigi Carbone, hastanede basın toplantısı düzenledi. Prof. Alfieri, bütün dünyanın beklediği iyi haberi vereceğini belirterek, Papa'nın bugün hastaneden taburcu edileceğini söyledi.

2 KERE HAYATİ TEHLİKE ATLATTI

Doktorları bir ayı aşkın süredir hastanelerinde tedavi gören Papa'nın 2 kere hayati tehlike atlattığını açıkladı. Profesör Sergio Alfieri, Papa'ya konulan çift taraflı zatürre teşhisinin artık kalmadığını fakat polimikrobiyal enfeksiyonun devam ettiğini bunu tamamen atlatması için zaman gerektiğini bildirdi.

Dr. Luigi Carbone de Papa'nın konuşma yetisini ne kadar sürede geri kazanacağının henüz belli olmadığını, kısa sürede iyileşmesini umduklarını ifade etti.