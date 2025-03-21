Kuzey Kore’den ABD ve G. Kore’ye tatnikat tehdidi: Ölümcül silahları kullanırız

ʺEn yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektirʺ (İHA)

ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının "en ağır sonuçlara yol açabileceği" kaydedilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz" denildi.