ABD-Ukrayna zirvesinde karar çıktı! ABD resmen duyurdu: Ukrayna 30 günlük ateşkese hazır | "Top artık Rusya’da"

Ukraynalı ve ABD'li yetkililer , Kiev güçlerinin Moskova'ya bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını başlatmasının ardından, Rusya ile savaşı sona erdirmenin bir yolunu bulmak için Salı günü Suudi Arabistan'da görüşmelere başladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

Yermak, "Ukrayna çıkarlarının korunması, savaşın sona erdirilmesine yönelik net bir vizyon, Amerikan ortaklarımızla etkili bir şekilde çalışacağız." ifadesini kullandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in ülkesini Cidde'deki toplantıda temsil edeceğini açıklamıştı. ABD'heyetinin başında ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer alıyor.

ABD-UKRAYNA ZİRVESİNDEN ATEŞKES ÇIKTI

ABD, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD istihbarat paylaşımı ve silah sevkiyatını derhal yeniden başlatacak.

Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından iki taraf ayrıca Ukrayna mineralleri konusunda "en kısa sürede" bir anlaşma yapmayı kabul etti, bildiri yayınlandı.

"TOP ARTIK ONLARIN SAHASINDA"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes teklifini Rusya'ya ileteceklerini belirterek, "Top artık onların sahasında" dedi.

"UMARIM RUSYA ATEŞKESİ KABUL EDER"

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama geldi. Trump, "Zelenski'yi geri Beyaz Saray'a davet edeceğim. Umarım Rusya ateşkesi kabul eder." dedi.