ABD-Ukrayna zirvesinde karar çıktı! ABD resmen duyurdu: Ukrayna 30 günlük ateşkese hazır | "Top artık Rusya’da"
Ukrayna ABD ile değerli mineral anlaşmasının imzalanması için görüşmelerin Suudi Arabistan'da başladığını duyurdu. Dünyanın gözü bu görüşmeye çevrilirken yeni bir açıklama geldi. ABD, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes teklifini Rusya'ya ileteceklerini belirterek, 'Top artık onların sahasında' dedi. Trump ise daha önce Oval Ofis'te tartışma yaşadığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i yeniden Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi.
Ukraynalı ve ABD'li yetkililer , Kiev güçlerinin Moskova'ya bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını başlatmasının ardından, Rusya ile savaşı sona erdirmenin bir yolunu bulmak için Salı günü Suudi Arabistan'da görüşmelere başladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.
Yermak, "Ukrayna çıkarlarının korunması, savaşın sona erdirilmesine yönelik net bir vizyon, Amerikan ortaklarımızla etkili bir şekilde çalışacağız." ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in ülkesini Cidde'deki toplantıda temsil edeceğini açıklamıştı. ABD'heyetinin başında ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer alıyor.
ABD-UKRAYNA ZİRVESİNDEN ATEŞKES ÇIKTI
ABD, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD istihbarat paylaşımı ve silah sevkiyatını derhal yeniden başlatacak.
Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından iki taraf ayrıca Ukrayna mineralleri konusunda "en kısa sürede" bir anlaşma yapmayı kabul etti, bildiri yayınlandı.
"TOP ARTIK ONLARIN SAHASINDA"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes teklifini Rusya'ya ileteceklerini belirterek, "Top artık onların sahasında" dedi.
"UMARIM RUSYA ATEŞKESİ KABUL EDER"
ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama geldi. Trump, "Zelenski'yi geri Beyaz Saray'a davet edeceğim. Umarım Rusya ateşkesi kabul eder." dedi.
UKRAYNA MADEN ANLAŞMASINI İMZALAYACAK MI?
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, pazartesi günü Cidde'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev ile yapılacak görüşmelerin, Ukrayna'nın barışa ulaşmak için taviz vermeye istekli olup olmadığını ölçmek açısından önemli olacağını söyledi.
Rubio, "Ukrayna'nın tutumunu anlamamız ve ne tür tavizler vermeye istekli olduklarına dair genel bir fikre sahip olmamız gerekiyor, çünkü her iki taraf da taviz vermediği sürece ateşkes sağlanamayacak ve savaş sona ermeyecek." dedi.
Ancak Ukrayna'nın ilk etapta Suudi Arabistan'daki görüşmede ABD ile maden anlaşmasını imzalamayacağı ancak ateşkese ilişkin bazı şartlarını öne sürmesi bekleniyor.
ABC'ye konuşan üst düzey Ukraynalı yetkili "ABD ile düzenlenen görüşmelerde kısmi ateşkes önereceğiz. Ateşkesin zamanı ve çerçevesi henüz belli değil." dedi.
İŞTE ZELENSKIY'NİN ÖNERİSİ
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmenin ardından Cidde'deki görüşmelerin "pragmatik" ABD ilişkilerini canlandıracağını umuyor ve ilk etapta Rusya ile havada ve denizde ateşkes öneriyor.
Reuters'ın aktardığına göre öneri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna liderini barışa hazır olmamakla suçlamasının ve Rusya ile doğrudan görüşmelere başlamasının ardından, Trump'ın savaşı yıldırım hızıyla sona erdirme hedefi doğrultusunda çalıştığını göstermeyi amaçlıyor.
2022'deki işgalden bu yana Kiev'in başlıca müttefiki olan ABD, Donald Trump yönetimiyle savaş politikasını altüst etti ve Ukrayna'ya baskı uygulayarak askeri yardımı ve Kiev'le istihbarat paylaşımını durdurdu.
PUTIN VE WITKOFF GÖRÜŞECEK Mİ?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna zirvesi sonrası Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceği iddia edildi.
Amerikan Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Witkoff'un, Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen ABD-Ukrayna zirvesinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceği öne sürüldü.
ARDINDAN BAE'YE GİDECEK: MASADA GAZZE VAR
Platformun haber kaynaklarına göre dün ABD'nin Miami eyaletinden ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye doğru yola çıkan Witkoff'un, hafta içinde BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.
Witkoff'un daha sonra Gazze'de olası yeni ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakereler için Katarlı ve Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi ve ziyaret kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi öngörülüyor.
PUTIN GÖRÜŞMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ
Axios'un haberinde Witkoff'un 13 Mart'ta ise Moskova'ya gidip Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceği belirtildi.
Katar'daki müzakerelerin durumu ile Putin'in programına bağlı olarak Witkoff'un seyahat planında değişiklik olabileceği bildirildi.
Witkoff ile Putin'in olası görüşmesinin, ABD ve Ukrayna yetkililerinin, Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen zirve sonrasına denk gelecek olması dikkati çekti.
İKİNCİ GÖRÜŞMESİ OLARAK KAYDA GEÇECEK
Görüşmenin gerçekleşmesi halinde bu, Witkoff'un Putin ile ikinci görüşmesi olarak kayda geçecek.
Witkoff, 2021'den bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ve 11 Şubat'ta salıverilen ABD vatandaşı Marc Fogel'in serbest bırakılması müzakereleri kapsamında, şubatta Moskova'ya giderek Putin ile görüşmüştü.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönündeki konuları görüşmek üzere, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının başladığını bildirmişti.
KIEV'İN MOSKOVA SALDIRILARI
Rus yetkililer, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik en büyük insansız hava aracı saldırısını bir gecede gerçekleştirdiğini , en az 91 insansız hava aracı konuşlandırdığını, en az bir kişinin öldüğünü, yangınların çıktığını, havaalanlarının kapatıldığını ve düzinelerce uçuşun rotasının değiştirildiğini söyledi.
Moskova'ya göre Rusya üzerinde 337 insansız hava aracının düşürüldüğü saldırının zamanlaması, Kiev'in Rus füze saldırılarının ardından hâlâ büyük saldırılar düzenleyebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Cumartesi günü bu saldırılardan birinde en az 14 kişi hayatını kaybetmişti.
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