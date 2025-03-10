Suriye’den kritik açıklama: SDG ile anlaşmaya varıldı

Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG,Şam yönetimine teslim olarak el sıkıştı. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşmaya imza attı.

ATEŞKES SAĞLANACAK

Anlaşmaya göre Suriye'nin tamamında ateşkes sağlanacak, mevcut durumda SDG kontrolünde olan tüm sivil ve askeri kurumlar, sınır kapıları, havalimanları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin kontrolüne girecek.