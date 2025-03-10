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Suriye'den kritik açıklama: SDG ile anlaşmaya varıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 21:21 Güncelleme: 10.03.2025 21:35
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Suriye’den kritik açıklama: SDG ile anlaşmaya varıldı

Terör örgütü YGP, silah bırakarak Suriye yönetimine teslim oldu. YGP elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile anlaşmaya vararak imza attı. Yapılan anlaşmada YGP'nin devlet kurumlarına katılacağı duyuruldu.

Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG,Şam yönetimine teslim olarak el sıkıştı. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşmaya imza attı.

ATEŞKES SAĞLANACAK

Anlaşmaya göre Suriye'nin tamamında ateşkes sağlanacak, mevcut durumda SDG kontrolünde olan tüm sivil ve askeri kurumlar, sınır kapıları, havalimanları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin kontrolüne girecek.

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Suriye’den kritik açıklama: SDG ile anlaşmaya varıldı Suriye’den kritik açıklama: SDG ile anlaşmaya varıldı Suriye’den kritik açıklama: SDG ile anlaşmaya varıldı
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