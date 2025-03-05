Mısır'ın Gazze planına ABD'den red: "Trump’ın planı uygulanacak"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Arap liderlerin Gazze konusundaki planını değerlendirdi.



Hughes, açıklamasında, "Mevcut öneri Gazze'nin şu anda yaşanamaz olduğu ve bölge sakinlerinin enkaz ve patlamamış mühimmatla kaplı bir bölgede insanca yaşayamayacağı gerçeğini göz ardı ediyor." ifadesini kullandı.



"Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi Hamas'tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyoruz." değerlendirmesinde bulunan Hughes, konuyla ilgili görüşmelerin devam edeceği mesajını verdi.

MISIR'IN 53 MİLYAR DOLARLIK MALİYETİ

Salı günü Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Zirvesi'nde, Mısır'ın Gazze Şeridi'nin Filistinlileri topraklarından etmeden yeniden inşasına yönelik planı kabul edilmişti.



Olağanüstü Arap Zirvesi'nde kabul edilen, Mısır'ın Gazze'nin imarına ilişkin planının basına yansıyan detaylarına göre, söz konusu planın maliyeti 53 milyar dolar olacak.



İsrail'in teşvik edilmesi çağrısı yaptığı ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planının aksine Mısır planının, Filistin halkını yerinden etmeden, Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerdiği belirtiliyor.

ABDULATİ: ABD VE AVRUPA İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası planında koordinasyonu sağlamak için ABD ve Avrupa ile temas halinde olduklarını açıkladı.



Kahire'deki Arap Birliği Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Abdulati, ülkesinin, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve kalkınması için detaylı bir plan hazırladığını söyledi.



Mısır'ın Gazze'yi yeniden inşa etme planını hayata geçirmek için verilen destekleri seferber etmeye çalıştıklarını belirten Abdulati, Gazze'nin yeniden inşa planının hayata geçirilmesi için güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.



Bakan Abdulati, "Net bir siyasi ufuk olmadan sürdürülebilir istikrar olmaz." dedi.

PLANLARINI ANLATTI: SIRA BALIKÇILARDAN ULUSLARARASI HAVALİMANLARINA



Ülkesinin hazırladığı planın detaylarına değinen Abdulati, planın, evlerini kaybeden Filistinliler için acil ve geçici konut sağlanması, sosyal koruma programları ve 200 bin kalıcı konut sağlanması konularını içerdiğini söyledi.



Abdulati, yeniden inşa planının temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve yolların onarılmasının yanı sıra balıkçı limanı, ticari liman ve uluslararası havalimanı kurulmasını içerdiğini vurguladı.

TARİH VERDİ: 7 MART'TA İİT'YE SUNULACAK

Planın, Arap Birliği Zirvesi'nde onaylanmasının ardından Arap ülkeleri tarafından kabul edilmiş bir plan haline geldiğini ve bu plana uluslararası destek arayacaklarını kaydeden Abdulati, planın 7 Mart Cuma günü yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bakanlar toplantısında sunulacağını belirtti.



Bakan Abdulati, ülkesinin Gazze'nin yeniden inşası planının uluslararası bir plan haline gelmesi için yoğun bir çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.



Gazze'deki gelişmeler ve ateşkes anlaşmasına değinen Abdulati, "Gazze'de ateşkesin uygulanması için ikinci bir aşamanın olması gerekiyor." dedi.



Abdulati, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasına uymasının ve "insanları aç bırakmayı" toplu cezalandırma aracı olarak kullanmamasının önemine işaret etti.