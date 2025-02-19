Trump'ın açıklaması şöyle: Bir düşünün, mütevazı derecede başarılı bir komedyen Zelensky, Amerika Birleşik Devletleri'ni 350 Milyar Dolar harcamaya, kazanılamayacak, asla başlaması gerekmeyen, ancak kendisinin ABD ve "TRUMP" olmadan asla çözemeyeceği bir Savaşa girmeye ikna etti. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'dan 200 Milyar Dolar daha fazla harcadı ve Avrupa'nın parası garanti edilirken, Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şeyi geri alamayacak. Uykulu Joe Biden neden Eşitleme talebinde bulunmadı ki, bu Savaş Avrupa için bizden çok daha önemli - Ayrılık olarak büyük, güzel bir Okyanusumuz var. Üstelik Zelenskyy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının "KAYIP" olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere katılmayı reddediyor, Ukrayna Anketlerinde çok düşük bir puan alıyor ve iyi olduğu tek şey Biden'ı "keman gibi" oynamaktı. Seçimsiz bir Diktatör olan Zelenskyy hızlı hareket etse iyi olur, yoksa Ülkesi kalmayacak. Bu arada, Rusya ile Savaşın sona ermesi için başarılı bir şekilde pazarlık yapıyoruz; herkesin kabul ettiği bir şey, yalnızca "TRUMP" ve Trump Yönetiminin yapabileceği bir şeydir. Biden hiç denemedi, Avrupa Barış getirmeyi başaramadı ve Zelenskyy muhtemelen "sos treninin" devam etmesini istiyor. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskyy çok kötü bir iş çıkardı, Ülkesi paramparça oldu ve MİLYONLARCA kişi gereksiz yere öldü – Ve bu böyle devam ediyor…

Zelenski, ABD-Rusya görüşmelerine çekimser yaklaşmış ve Ukrayna'nın içinde olmadığı bir mutabakatı kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi savaşı bitirmemekle suçlamıştı. Zelenski ise ABD hükümetinin "Rus lider Putin'in izolasyondan çıkmasına yardımcı olduğunu" savunmuştu.