Trump’tan dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Avrupalılar Ukrayna’da Barış Gücü askeri isterse bu bize uyar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında düzenlenen barış görüşmeleri sonrası ilk defa açıklamalarda bulundu.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İkinci dönemimin başından bu yana ABD'nin itibarını güçlendirdik. Biden döneminde kaybolan itibarımızı geri kazandık.

Rusya, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek istiyor. Suudi Arabistan'daki görüşmeler oldukça verimli geçti.

Avrupalılar Ukrayna'da Barış Gücü askeri isterse bu bize uyar.

RİYAD'DAKİ GÖRÜŞME

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. İki ülke temsilcilerinin temasları 4,5 saat sürdü.

Rusya ve ABD'li üst düzey yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu sabah başladıkları görüşmeler, 4,5 saatin ardından sona erdi. Rus heyetinde yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD'nin ikili ilişkileri ilerletme konusunda anlaşmaya vardığını ve iki ülkenin birbirine saygı göstermeyi kararlaştırdığını ifade etti.