Üst düzey ABD ve Rus yetkililer, Ukrayna'daki Moskova savaşını sona erdirmek için Soğuk Savaş'ın iki eski rakibi arasındaki en önemli görüşmelerden biri olması beklenen görüşme için bugün Riyad'da bir araya gelecek.

Görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında bir zirveye zemin hazırlaması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile Riyad'da bir araya geleceği bildirildi.