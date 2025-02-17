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Kanada'da uçak iniş sırasında takla attı: 8 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 23:47
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Kanada’da uçak iniş sırasında takla attı: 8 yaralı

Kanada’daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının ters dönmesi sonucu ilk belirmelere göre 8 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belli olmadı.

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kanada’da uçak iniş sırasında takla attı: 8 yaralı Kanada’da uçak iniş sırasında takla attı: 8 yaralı Kanada’da uçak iniş sırasında takla attı: 8 yaralı

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