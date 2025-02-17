Kanada’da uçak iniş sırasında takla attı: 8 yaralı

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Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.



Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.