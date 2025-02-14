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Halep'te Cumhurbaşkanı Şara'dan PKK/YPG'ye operasyon talebi: Ülkemiz teröristlerden temizlensin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.02.2025 18:30 Güncelleme: 14.02.2025 18:46
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Halep’te Cumhurbaşkanı Şara’dan PKK/YPG’ye operasyon talebi: Ülkemiz teröristlerden temizlensin

Suriye'nin Halep ilinde bir araya gelen vatandaşlar terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti. Protestocular, ülkenin tamamını PKK/YPG'li teröristlerden temizlenmesi için de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon talep etti. Şara'ya operasyon başlatma çağrısında bulunan Halepli Halil Krez, 'Devletin çatısı altında yer almayan her kişiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Suriye topraklarının tamamı özgürleşene kadar protestolarımızı sürdüreceğiz.' dedi.

Halep'te Sadullah el-Cabiri Meydanı'nda toplanan protestocular, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den temizlenmesi ve operasyon başlatılması için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrıda bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Protestocular, "Suç işlemek ve telaffuz açısından Esed ve SDG benzer isimlerdir", "Devletimiz isteklerimizi yerine getirmezse bireysel eylemlerle Şeyh Maksud'a müdahale edeceğiz", "SDG ve Esed aynı dövizin iki yüzüdür", "Geciken adalet yeni caniler yaratır" ve "SDG'nin varlığı, Suriye'nin bölünmesi ve istikrarsızlık demektir" şeklinde Arapça yazılı dövizler taşıdı.

Protestoya katılan Halepli Halil Krez, AA muhabirine, yıllardır Esed rejimini protesto ettiğini, bugün ise terör örgütü PKK/YPG'nin kalıntılarına karşı protesto düzenlediğini belirtti.

Halep’te Cumhurbaşkanı Şara’dan PKK/YPG’ye operasyon talebi: Ülkemiz teröristlerden temizlensin

Krez, PKK/YPG'nin Halep'in bir kısmı ve Fırat Nehri'nin doğu bölgelerini işgal altında tutmasının kabul edilemez durum olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya operasyon başlatma çağrısında bulunan Krez, "Devletin çatısı altında yer almayan her kişiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Suriye topraklarının tamamı özgürleşene kadar protestolarımızı sürdüreceğiz." dedi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Halep'in Azez ilçesinden protestoya katılan İbrahim Hac Cüneyd, Suriye'nin Beşşar Esed rejiminden nasıl kurtarıldıysa, aynı şekilde terör örgütü PKK/YPG'den de kurtarılacağını söyledi.

Yeni hükümetten operasyonu başlatmak için hareket emri vermesini isteyen Cüneyd, "Ülkemizin tüm hainlerden temizlenmesini istiyoruz. Örgütün ülkemizde konuşlanması kabul edilemez. Çocuklarımızı ve kardeşlerimizi bunlar esir etti. Operasyon için yeni hükümetten sadece bir işaret emri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Halep’te Cumhurbaşkanı Şara’dan PKK/YPG’ye operasyon talebi: Ülkemiz teröristlerden temizlensin Halep’te Cumhurbaşkanı Şara’dan PKK/YPG’ye operasyon talebi: Ülkemiz teröristlerden temizlensin Halep’te Cumhurbaşkanı Şara’dan PKK/YPG’ye operasyon talebi: Ülkemiz teröristlerden temizlensin

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