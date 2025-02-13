Gazzeliler sürgüne direniyor! Gazzeli aktivist Enver Ataullah A Haber’de
Gazze’den A Haber’e bağlanan aktivist Dr. Enver Attaullah bölgede yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Attaullah, 'Ben şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan geliyorum. Acil durum için toplantımız vardı. Burada hava çok soğuk yağmur yağıyor. Sadece iki gün önce çadırlar Gazze'nin kuzeyinde ve Gazze şehrine girdi. Evlerin yüzde 90'ı yok edilmiştir. Bu ateşkes gerçekleştirildikten sonra Gazze'nin güney'nden Gazze'nin kuzeyine kadar yaklaşık yarım milyon kişiden fazla buraya giriş yaptı. Bunların yüzde 92 civarında hepsi evsiz kalmıştır.' dedi.
Gazze'den A Haber'e bağlanan aktivist Dr. Enver Attaullah bölgede yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Gazzeli aktivist Enver Ataullah'ın açıklamaları şöyle:
Ben şimdi Sağlık Bakanlığından geliyorum. Acil durum için toplantımız vardı. Burada hava çok soğuk yağmur yağıyor. Sadece iki gün önce çadırlar Gazze'nin kuzeyinde ve Gazze şehrine girdi. Evlerin yüzde 90'ı yok edilmiştir. Bu ateşkes gerçekleştirildikten sonra Gazze'nin güney'nden Gazze'nin kuzeyine kadar yaklaşık yarım milyon kişiden fazla buraya giriş yaptı. Bunların yüzde 92 civarında hepsi evsiz kalmıştır. Onlara ev bulamıyoruz. Şu anda çadır sayısı çok az gelmiştir. Son istatistiklere göre Gazze şehrine sadece 6 bin çadır girmiştir. Halbuki bu ateşkes birinci sürecinde en az 200 bin çadır girmesi gerekiyordu. Son günlerde bu rakam biraz arttı. Bu rakam 20 bine ulaşmış olabilir. Ama şimdiye kadar çadırlar daha dağıtılmadı. Cuma ve cumartesi günü Allahın izniyle çadırlarda dağıtım olacak.
Çadır ne demek çadırda tuvalet yok, su yok, elektrik yok insan gibi yaşanmıyor. Ama milletimizle ümidimizi kesmiyoruz. İnsan gibi bir barışçıl bir şekilde ülkemizde yaşamak istiyoruz. Bunun için biz mücadele ediyoruz. Sadece bunlar değilde sağlık alanında şimdiye kadar Gazze için burada yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor. Sadece tek bir röntgen cihazı var. Tabii ki yetmiyor. Burada 11 bin kanser hastamız var. 100 bin diyaliz hastamız var. Savaş esnasında 400 diyaliz hastamız hayatını kaybetmiştir. Bunlar kurşun değil de sadece ilaç eksikliğinden hayatını kaybetmiş durumdadır. Gazze'ye ilaç girmemiştir, tıbbi cihazlar, girmemiştir. Tıbbi malzemeler de girmemiştir çok az bir sayıda girmiş olabilir. Hastalarımızın çoğu hayatını kaybetmiştir. Biz hastalarımıza çadırlarda muayene yapıyoruz. Durum gerçekten çok zor. Son 3 haftada gıdalar girmeye başlamıştır. Gıda durumu daha iyi oldu. Ama içme suyunda problemimiz var. Burada acı kelimesi daha fazla olabilir. Ben başka bir kelime bulamıyorum.
İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes devam ediyor. Kassam Tugayları cumartesi gününe kadar bir uyarı yapmıştır. Bize düşen sorumluluğu biz yerine getirdik. Halbuki İsrail anlaşmayı ihlal etti. İhlal etmeye devam ederlerse Cumartesi onların esirlerini çıkarmayacağız demişler. Hamas rehinler teslim olacak demiş ama İsrail artık kabul edecek mi? etmeyecek mi? onu da bilmiyoruz. Herkes endişeli, burada gerginlik yaşanıyor. Biz cumartesi gününü bekliyoruz. Ama zannediyorum geçici ateşkes devam edecek. İsrail burada 471 gün savaş yaptı. Daha fazlasını yapamaz. Daha ne yapacak ki? Kaybedeceğimiz bir şey kalmamıştır. Önceden bombalarla bizi öldürüyorlardı şimdi de boğmaya çalışıyorlar. Ev yok, su yok ambargolarla bizi Trump'ın dediği gibi çıkarmaya çalışıyorlar. Ama biz her zaman dediğimiz gibi burada doğduk burada ölmek istiyoruz. Ya burada hepimiz öleceğiz yada barışçıl bir şekilde yaşayacağız. Buradaki tüm hastanelere saldırı yapıldı. Şifa Hastanesinin sadece yüzde 95'i yok edilmiştir. Şifa Hastanesinin 700 yatağı vardı şimdi ise 40 yatağı var. Hastanenin müdürü de tutuklandı. Ondan haberimiz yok. Sağlık Bakanlığından yüzlerce doktor, hemşire ve memurlarımız şehit oldu.
Trump Grönland adasını istiyor buradaki Yahudilerin çoğunun ABD pasaportu var. Trump buradaki Yahudileri buradan alıp Yahudileri oraya götürsün.
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