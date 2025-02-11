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ABD Başkanı Donald Trump'tan Hamas'a tehdit: Sonra kıyamet kopsun

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 06:36 Güncelleme: 11.02.2025 06:37
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ABD Başkanı Donald Trump’tan Hamas’a tehdit: Sonra kıyamet kopsun

İşgalci İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takasında gözler 15 Şubat cumartesi gününe çevrilmişti. Hamas, İsrail'in ateşkese uymadığı gerekçesiyle cumartesi günkü takası belirsiz süreyle erteledi. ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm rehinelerin cumartesi öğlene kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Trump, 'Sonra kıyamet kopsun' yorumunu yaptı ve kararın İsrail'e ait olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

Trump, cumartesi günü öğlen 12.00'ye kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.

"Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak." değerlendirmesini yapan Trump, İsrail'in bu konudaki kararı kendilerinin vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

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BATI ŞERİA İLE İLGİLİ GAZZE GİBİ BİR PLANIM YOK

Öte yandan Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planından da bahseden Trump, bu planının halen masada olduğunu söyledi.

Trump, "Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse Gazze'den ayrılmayı çok isterler. Gazze Şeridi'ne yakın bölgedeki çeşitli ülkelerin liderleriyle konuştum, bence toprak sağlama konusunda çok olumluydular. İhtiyacımız olan şey toprak ve eğer insanların güven içinde yaşayabileceği güzel bir yer inşa edebilirsek Gazze'deki herkes bunu yapacaktır. Gazze'den çıkmayı çok istiyorlar ama şimdiye kadar hiç alternatifleri olmamıştı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

Bir soru üzerine işgal altındaki Batı Şeria için Gazze'dekine benzer herhangi bir planının olmadığını kaydeden Trump, "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok." değerlendirmesini yaptı.

Mısır ile Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda bu ülkelere ABD'nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Evet bu olabilir." dedi.

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