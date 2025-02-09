Trump ve Putin’in görüşmesinin ardından Zelenkiy’den Amerika’ya teklif! Ukrayna’nın maden kaynaklarını peşkeş çekti!

New York Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Moskova-Kiev savaşını sona erdirme çabalarına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cuma günü The Post'a konuşan Trump, iki liderin kaç kez görüştüğünü belirtmeyi reddetti ancak Putin'in çatışmanın sona ermesini istediğini söyledi ve şöyle devam etti:

"İnsanların ölmesini durdurmak istiyor. Bütün o ölü insanlar. Genç, genç, güzel insanlar. Onlar sizin çocuklarınız gibi, iki milyonu - ve hiçbir sebep yok."

Trump, üçüncü yılında olan savaşın, 2022'de başkan olsaydı "asla olmayacağını" ileri sürdü. Kendi dış politika yaklaşımını selefi Joe Biden'ın yaklaşımıyla karşılaştıraan Trump, şu ifadeleri kullandı: