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İsrail'de ateşkes krizi! Siyonistler birbirine girdi: Vatan haini!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.01.2025 08:48 Güncelleme: 17.01.2025 09:20
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İsrail’de ateşkes krizi! Siyonistler birbirine girdi: Vatan haini!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıklayan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e 'sağ hükümeti devirenin tarihe hain olarak geçeceğini' belirtti.

Likud Partisinden, Ben-Gvir'in hükümetten çekilme tehdidine karşı yapılan açıklamada, "Sağcı hükümeti kim düşürürse, dünyada bir hain olarak hatırlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Ben-Gvir'in anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Likud Partisi, "anlaşmanın İsrail'in Amerikan garantileri altında savaşmaya geri dönmesini ve ihtiyaç duyduğu silahları almasını sağlayacağını" savundu.

Anlaşmayla serbest bırakılacak canlı rehine sayısının en üst rakama çıkacağı ve İsrail'in Philadelphi Koridoru ile tüm Gazze Şeridi'ni çevreleyen güvenlik tamponunda "tam kontrolü sürdürmesine olanak tanıyacağı" iddia edildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir (Arşiv)İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir (Arşiv)

DİASPORA BAKANI'NDAN PHİLADELPHİ KORİDORU TEHDİDİ

Öte yandan Likud Partisinden Diaspora Bakanı Amichai Chikli de İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi ve anlaşmanın kalıcı ateşkese dönüşmesi durumunda istifa edeceğini açıkladı.

Diaspora Bakanı Amichai Chikli (Arşiv)Diaspora Bakanı Amichai Chikli (Arşiv)

Chikli, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın henüz hedeflerine ulaşmadığını belirterek, "Burada şunu taahhüt ediyorum ki eğer Philadelphi Koridoru'ndan savaş hedeflerine ulaşılmadan çekilinirse, savaşmaya devam etmezsek, bakanlık görevimden istifa edeceğim." ifadesini kullandı.

BEN GVİR ATEŞKES OLMASI HALİNDE İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisini hükümetten çekeceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netantahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir (AP)İsrail Başbakanı Binyamin Netantahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir (AP)

Ben-Gvir, rehinelerin serbest bırakılması için "Gazze'ye ulaştırılan insani yardımın tamamen durdurulması gerektiğini" öne sürmüştü.

Ayrıca diğer bir koalisyon ortağı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasından sonra Gazze'ye saldırıların durması durumunda hükümetten çekileceğini duyurmuştu.

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