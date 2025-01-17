Devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon bugün de ifade vermeyecek

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından bu sabah ifadeye çağırılmasına rağmen gitmedi.

Yoon'un avukatı Seok Dong-hyeon, "Devlet Başkanı CIO'nun karşısına çıkmayacak. Tutumunu ilk günkü sorgusunda açıkça anlattı, soru-cevap tarzı bir sorgu talebine yanıt verme gereği ve ihtiyacı görmüyor." dedi.