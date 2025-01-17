17 Ocak 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri ABD'de elektrik santralinde yangın: Tahliye emri verildi

ABD'de elektrik santralinde yangın: Tahliye emri verildi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 12:27 Güncelleme: 17.01.2025 12:28
ABONE OL
ABD’de elektrik santralinde yangın: Tahliye emri verildi

Yetkililer, California'da Moss Landing Elektrik Santrali'nde çıkan yangın nedeniyle tahliye emri verdi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Moss Landing Elektrik Santrali'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunduklarını belirterek, "Moss Landing Enerji Santrali'nde çıkan bir yangına müdahale ediyoruz. Önlem olarak, bölgedeki kişilerin bir sonraki duyuruya kadar pencerelerini ve kapılarını kapatmaları tavsiye edilir." denildi.

Yangın nedeniyle bölge sakinlerine tahliye emri verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de elektrik santralinde yangın: Tahliye emri verildi ABD’de elektrik santralinde yangın: Tahliye emri verildi ABD’de elektrik santralinde yangın: Tahliye emri verildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör