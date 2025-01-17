ABD’de elektrik santralinde yangın: Tahliye emri verildi

ABD'nin California eyaletinde bulunan Moss Landing Elektrik Santrali'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunduklarını belirterek, "Moss Landing Enerji Santrali'nde çıkan bir yangına müdahale ediyoruz. Önlem olarak, bölgedeki kişilerin bir sonraki duyuruya kadar pencerelerini ve kapılarını kapatmaları tavsiye edilir." denildi.

Yangın nedeniyle bölge sakinlerine tahliye emri verildi.