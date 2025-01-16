Biden’dan veda konuşması! Trump’ı uyardı: Amerika’da oligarşi yükseliyor!

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta Donald Trump'a devretmeden önce son ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi (AFP)



"BU PLAN EKİBİM TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ"



Biden, "Bu plan, benim ekibim tarafından geliştirildi ve müzakere edildi, büyük ölçüde de göreve başlayacak olan yeni yönetim tarafından uygulanacak. Bu nedenle, ekibime, yeni yönetimi detaylı şekilde bilgilendirmelerini söyledim." dedi.



4 yıllık başkanlık görevi boyunca Kovid-19 salgınından başlayarak çeşitli alanlarda insanlara hizmet eden görevlilere ve askerlere teşekkür eden Biden, Beyaz Saray'daki tüm ekibinin de çok zorlu görevlerin altından başarıyla kalktığını anlattı.



İçeride Amerikan demokrasisinin bütün zorluklarına rağmen ayakta olduğunu, 4 yılda 17 milyon yeni istihdam yarattıklarını ve özellikle yüksek teknolojide güçlü adımlar attıklarını belirten Biden, dış politikada ise Çin'le küresel rekabete, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdikleri desteğe dikkati çekti.