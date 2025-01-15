Hamas’tan Gazze Ateşkesi’ne olumlu yanıt iddiası! Ateşkes ne zaman ilan edilecek?

Al Jazeera haber kanalının aktardığına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ekibine esir takası anlaşmasının tamamlandığı bilgisini iletti.

Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer ise Filistin direniş örgütü Hamas'ın Gazze Ateşkes Anlaşması'nı kabul ettiğini ve anlaşmanın birkaç saat içerisinde duyurulacağını ileri sürdü.

İsrailli yetkililer anlaşmanın bu gece veya yarın imzalanmasını bekliyor; Hamas'tan Muhammed Sinwar'ın onay vereceği söyleniyor.

Kudüs'teki yetkililer, İsrail medyasına yaptıkları açıklamada, anlaşmanın bu gece veya yarın imzalanmasının beklendiğini, kısa süre sonra da ortak bir açıklamanın yapılabileceğini belirtti.

İLK REHİNE TAKASI PAZAR GÜNÜ MÜ GERÇEKLEŞECEK?

Bu, anlaşmanın Pazar günü ilk rehinelerin serbest bırakılmasıyla başlayabileceği anlamına geliyor.

Walla haber ajansı, bir İsrailli yetkilinin "Doha'daki rehine anlaşması müzakerelerinde bir ilerleme var. Gazze'deki Hamas askeri lideri Muhammed Sinvar onayını verdi" dediğini aktardı.

Muhammed Sinvar, İsrail işgal güçlerince şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi ve Gazze'deki Hamas'ın komutanı olduğu düşünülüyor.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN YALANLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'nun ofisi Hamas'ın rehin alma anlaşmasına yeşil ışık yaktığına dair haberleri yalanladı.

Başbakanlık Ofisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "haberlerin aksine" Hamas'ın henüz müzakerecilere ateşkes-rehinelerin serbest bırakılması anlaşması taslağına ilişkin nihai yanıtını vermediğini söyledi.