13 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Husiler balistik füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldı

Husiler balistik füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 23:15
ABONE OL
Husiler balistik füze ve İHA’larla İsrail’i hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'de 'hayati öneme sahip noktaları' balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

"FİLİSTİN 2" FÜZESİ

Seri, Tel Aviv'deki Yafa bölgesinin hipersonik "Filistin 2" füzesiyle vurulduğunu ayrıca hava kuvvetlerinin aynı bölgeyi 4 İHA'yla hedef aldığını aktardı.

Husiler balistik füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldıHusiler balistik füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldı

İKİ OPERASYON BAŞARILI!

Hedef alınan noktalara ilişkin detaylı bilgi vermeyen Seri, "iki operasyonun hedeflerine başarıyla ulaştığını" savundu.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Husiler balistik füze ve İHA’larla İsrail’i hedef aldı Husiler balistik füze ve İHA’larla İsrail’i hedef aldı Husiler balistik füze ve İHA’larla İsrail’i hedef aldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör