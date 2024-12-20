Noel pazarının içine araçlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Tepkiler peş peşe geldi

Almanya'nın Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürdüğü olayda, ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği 80 kişinin de yaralandığı açıklandı. Alman polisi olayın saldırı olduğunu değerlendiriyor.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

GÜVENLİĞİMİZE VE SAVUNMAMIZA YATIRIM YAPMALIYIZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Dünya, giderek daha çalkantılı bir yer haline geliyor. Avrupalılar olarak kendi güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapmalıyız.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." dedi.

Almanya genelinde Noel pazarlarının kapatılacağı açıklandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.

Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.