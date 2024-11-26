Netanyahu’yu korku sardı! Macron’la UCM kararını konuştu: Fransa uygulamasın

RMC radyosunun haberine göre, Macron ve Netanyahu, UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama emrine ilişkin geçen hafta telefonda görüştü.

Netanyahu'nun telefonda öfkesini dile getirirken, Fransa'nın Mahkemenin ilgili kararını uygulamamasını istedi.

Bu konuda Macron'dan resmi olarak bir açıklama gelmese de RMC'nin farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Macron görüşmede Netanyahu'ya, Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirtti ve hakimin, devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceğini ifade etti.





UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, bugün Meclis'te yaptığı açıklamalarda, UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin, "Fransa'nın uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacağını" belirtmişti.