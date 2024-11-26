İsrail’den Beyrut’a ağır bombardıman! Ateşkes iddialarının gölgesinde yeni katliam

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, güneydeki Nebatiye iline bağlı köy ve kasabaları bombaladı.

BOMBARDIMAN ANLARI A HABER CANLI YAYININDA!

İsrail'in ateşkesin gölgesinde Beyrut'taki katliamı A Haber canlı yayınında aktarıldı.

Fotoğraf: AFP

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Saldırılarda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun Sayda kentine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel'deki Nebi Şit beldesine düzenlenen İsrail saldırısında ise 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun, dün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetmişti.