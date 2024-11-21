UCM’den Netanyahu hakkında tutuklama emri! Katliam finansörü Beyaz Saray’dan karara tepki

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkardı.

Netanyahu ve Gallant (Fotograf: Reuters)

UCM, Netanyahu ve Gallant'ın, suç işlediğine inanmak için "makul gerekçeler" olduğunu bildirdi. İsrail'in mahkemenin yargılama yetkisi olduğunu kabul etmesinin

gerekmediğini ifade eden mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurlarının ve ailelerinin menfaatine olduğunu kaydetti.

UCM, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı. "Açlığı silah olarak kullanmak" da bunlardan biri olarak belirtildi.

İSRAİL'DEN İLK TEPKİLER

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasının UCM için "utanç verici" olduğunu söyledi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid ise tutuklama kararlarının "terörizm için bir ödül" olduğunu savundu. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog da tutuklama emrin "saçma bir karar" olarak nitelendirdi. Herzog, "Adalet için karanlık bir gün" açıklamasını yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, UCM'nin, bu "saçma" kararla tüm meşruiyetini kaybettiğini öne sürdü. Netanyahu'nun ofisinen yapılan açıklamada UCM kararının antisemitik olduğu iddia edildi. Başbakanlık ofisi, "İsrail saçma yalanları kategorik olarak reddediyor. Netanyahu, İsrail'in tüm savaş hedeflerine ulaşılana kadar baskılara boyun eğmeyecek, caymayacak ve geri adım atmayacaktır" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN KARARA TEPKİ

Beyaz Saray, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi.

Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirine yazılı yaptığı açıklamada, UCM'nin kararını reddettiklerini belirtti.

ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." ifadesini kullandı.

UCM'nin İsrail'le ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını savunan sözcü, bundan sonraki sürece ilişkin İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını belirtti.