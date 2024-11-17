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İsrail saldırısında Hizbullah'ın medya şefi öldürüldü iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 15:04 Güncelleme: 17.11.2024 15:14
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İsrail saldırısında Hizbullah’ın medya şefi öldürüldü iddiası

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afif'in öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusu pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı.

Lübnanlı iki güvenlik kaynağının aktardığına göre, Beyrut'un yoğun nüfuslu bir semtine düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afif öldürüldü.

Saldırı, Beyrut'un güney banliyölerinden yerinden edilen çok sayıda insanın sığındığı bir mahalleyi vurdu.

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