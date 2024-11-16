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İstanbul'da polise bombalı saldırı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 23:33
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İstanbul’da polise bombalı saldırı!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde izinsiz gösteri yapan bir grup polis ekiplerine saldırıda bulundu. İzinsiz gösteride molotof kokteyli, el yapımı patlayıcı (EYP) kullanan kişiler sokak aralarına kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, 1 polis arabasında hasar meydana geldi.

Bağcılar'da polis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyli atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında korsan gösteri düzenlendiği ihbarını alan polis harekete geçti.

POLİSE SALDIRDILAR

Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları öğrenilen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu.

EKİP OTOSU HASAR GÖRDÜ

Bu sırada çevreye molotof ve el yapımı patlayıcı attıkları belirlenen grup, polisin uyarılarının ardından sokak aralarına kaçarak uzaklaştı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekip otosunda hasar meydana geldi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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