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2 yıl sonra ilk temas! Almanya Başbakanı Scholz Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü | Almanya'dan Ukrayna'ya destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.11.2024 18:26 Güncelleme: 15.11.2024 18:47
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2 yıl sonra ilk temas! Almanya Başbakanı Scholz Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü | Almanya’dan Ukrayna’ya destek

2 yıl aranın ardından bir ilk yaşandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, "Almanya, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusunda kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Scholz (Foto: AA) Almanya Başbakanı Scholz (Foto: AA)

Açıklamada, Almanya Başbakanı Scholz'ün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kınadığı ve Başkan Putin'e askerlerini geri çekmesi, savaşı sona erdirmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Scholz görüşmede, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olmasını istedi ve Almanya'nın Ukrayna'yı barış sürecinde tutma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

Açıklamada, "Almanya, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusunda kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto: AA) Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto: AA)

Başbakan Scholz'ün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile önceden telefonda görüştüğü belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmelerinden sonra da görüşmeye devam edeceği belirtildi.

Başbakan Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeyi kullandı: "Başkan Putin ile telefonda görüştüm ve kendisine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına son vermesi ve askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundum. Rusya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olduğunu göstermelidir."

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