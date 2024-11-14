İsrail medyasından flaş açıklama! Trump’tan Tel Aviv’e silah transferine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırma sözü!

Katil İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürmeye devam ederken ABD seçimlerinde yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve geldiği gün kanlı planlarını ortaya çıkmaya başladı.

İSRAİL BASININDAN FLŞA AÇIKLAMA

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.





Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

3 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü. Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

"SAVAŞI BİTİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Zafer konuşmasında Trump, başkanlığı sırasında savaş başlatmayacağının sözünü vererek, "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL DOSTU KABİNE KURUYOR