Başkan Erdoğan’dan Elon Musk ile iş birliği mesajı: Teknoloji alanında adımlar atılabilir | Trump-İsrail vurgusu: Kaygılarım var! Ocak ayını görelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Fotoğraf: AA (ARŞİV)

SORU: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE BAŞKANLIK YARIŞINDA İPİ GÖĞÜSLEYEN SAYIN DONALD TRUMP OLDU. KENDİSİYLE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ DE YAPTINIZ. YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ İLE FIRSATLAR AÇISINDAN VE RİSKLER BAĞLAMINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN SEYRİNİ, BU YENİ DÖNEMİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

"Yeni dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi yaptığımız bir telefon diplomasisiyle sağlanmaz. Biz Sayın Trump'la inşallah uluslararası toplantılar ya da ikili görüşmelerde bir araya gelmek suretiyle bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğimizi çok daha iyi bir şekilde tespit edeceğiz. Şu anda Sayın Trump'ın kabinesi nasıl oluşacak, nasıl bir kabine ortaya çıkacak bunları görmemiz gerekiyor. Bir de Sayın Trump'ın kabinesi, benim kabinemdeki arkadaşlarla yapacakları görüşmelerle birbirlerini çok daha yakından tanıyacak, bilecek ve ona göre de adımlarımızı inşallah atacağız. Bu noktada Başkan Yardımcıları ve Dışişleri Bakanları önem arz ediyor. Bu bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle birbirlerini tanıyıp, istişare edecekler. Temennimiz odur ki; Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok daha farklı bir süreç başlamış olsun. Şüphesiz iki ülke arasında fırsatlar her zaman mevcuttur. Bu fırsatları değerlendirme iradesi ve iki ülkeye de kazandıracak adımların atılması temel beklentimizdir. Biz konuya her liderin yaptığı gibi ülkemizin çıkarları perspektifinden yaklaşıyoruz. Trump yönetimi, ekonomiyi öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor. Türkiye de stratejik coğrafi konumu ve genç nüfusu ile yatırım fırsatları sunan bir ülke. İki ülke arasında ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi için yeni fırsatlar oluşturabiliriz. Özellikle enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında yeni iş birliklerini geliştirmemiz mümkün."

Fotoğraf: AA (ARŞİV)

SORU: TRUMP'LA GÖRÜŞMENİZDE YANINDA ELON MUSK VE OĞLU DA VARDI. AYRICA ELON MUSK NEW YORK'TA TÜRKEVİ'NDE GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ ZAMAN DIŞARIYA ELİNDE KİTABINIZ "DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" İLE ÇIKMIŞTI. BENİM MERAK ETTİĞİM HUSUS BU NOKTADA ELON MUSK'LA ARADA SIRADA GÖRÜŞÜR MÜSÜNÜZ? BUNUN YANINDA TÜRKİYE'NİN UZAYA GİTME ÇALIŞMALARI OLSUN, TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI OLSUN BU NOKTADA KÜRESEL DÜZLEMDE TÜRKİYE'Yİ NELER BEKLİYOR?

"TEKNOLOJİ ALANINDA ELON MUSK İLE ADIMLAR ATILABİLİR"

"Bu kampanyada Musk, Sayın Trump'ın yanında yer aldı. Bizi burada ilgilendiren konu Musk'ın uzay ve teknoloji alanında çalışan bir iş insani olması... Kendisi teknolojiyi yakından takip eden ve bazı ciddi teknolojik adımları da atan bir isim. Türkiye'de kendisiyle bu konuyla ilgili bir görüşme yaptık. Son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkevi'nde kendisiyle görüştüğümüzde çocuğunu da yanında almış ve Türkevi'ne öyle gelmişti. Türkevi'ndeki görüşmemizde de samimi bir havada görüşmeyi yaptık. Türkiye'nin teknoloji alanında attığı atılımlar, dünyanın dikkatini çekiyor. Teknoloji tek başına ilerleyeceğiniz bir alan değil, mutlaka bazı iş birliklerine ihtiyacınız oluyor. Bu alanda iş birliği fırsatlarının doğması halinde Musk ile de adımlar atılabilir. Elon Musk, Sayın Trump yönetiminde hangi alanda görev alacak, hangi alanda aldığı görevle Sayın Trump'a veyahut da Amerika yönetimine faydası olacak bunu zaman içerisinde göreceğiz."

SORU: DONALD TRUMP'IN SEÇİLMESİ, BÖLGESEL SAVAŞ VE İSRAİL İŞGALİ TEHDİDİNİ NE ORANDA AZALTTI?

"Bana bu konu ile ilgili tespitler için biraz erken gibi geliyor. Trump görevi, Biden'den teslim alsın bakalım. Devir teslimden sonra yeni dönemde ne gibi adımlar atacak, bunu o zaman göreceğiz. Temennimiz odur ki; Trump bu dönem bölgeye yönelik çok daha farklı adımlar atsın. Çünkü zaman zaman verilen mesajlar bizi kaygılandırabiliyor. Onun için de Ocak ayını bir görmemiz lazım. Ocak ayından itibaren ne gibi adımlar atılacağını bence o zaman göreceğiz. Kendisiyle seçilmesi sonrası nasıl birkaç gün içerisinde görüşüp konuştuysak, bundan sonraki süreçte de bu temaslarımızı aynı şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü geçmişte Trump'la görüşmelerimiz Biden'le mukayese edilemeyecek derecede fazlaydı. İnşallah bu dönemde de bu adımları en güzel şekilde atarız ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye buradan kazançlı çıkar."

SORU: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN LİDERLİĞİNDEKİ BATI, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRAKİ KURULU DÜZEN İÇİN ÇİN VE RUSYA'YI TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR. RUSYA VE ÇİN'İN İSRAİL VE GAZZE KONUSUNDAKİ TUTUMUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

"Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ne gibi tavırları olacak bunları zaman bizlere gösterecek. Bu işin en ideal şahidi zamandır. Bizler de bunu takip etmek durumundayız ve takip edeceğiz. Ona göre de ne gibi tavır takınıyorlar ne gibi adım atacaklar göreceğiz. Çünkü bunlar artık dünyada çok önemli konuma gelmiş olan ülkeler. Dolayısıyla biz de artık onları takip edeceğiz. Çin ve Rusya İsrail'in bu saldırılarının haksız ve hukuksuz olduğuna ilişkin açıklamalar yaptı. Saldırıların sonlandırılıp konunun diplomasi yoluyla çözülmesi noktasında beyanları da bulunuyor. Birleşmiş Milletler zemininde başlattığımız İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteyen ortak mektup girişimimize Rusya ve Çin imza verdi bu önemli bir adımdır. Çünkü İsrail'e bu silah ve mühimmat sevki devam ettiği müddetçe İsrail daha saldırgan hale gelecek. İsrail'in durdurulmadığı her gün Filistin ve Lübnan'daki insani tablo biraz daha ağırlaşıyor. İnsani yardımların kesintisiz ulaşımının sağlanamadığı her gün insanlar ilaçsızlık, açlık, susuzluk ve vahşice saldırılar nedeniyle ölüyor."