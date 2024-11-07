Küresel piyasaların gözü Fed’e çevrildi! Faiz kararında beklentiler ne yönde?

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler Fed'e çevrilirken, Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

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FED 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Analistler, bugünkü (7 Kasım 2024 - Saat: 21:00) toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

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FED FAİZ KARARINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacağına ilişkin sonuçların ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş dikkati çekti.

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BİTCOİN REKOR KIRDI

Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 76 bin 400 doları aşarak rekor tazelemesinin ardından yüzde 9,6 yükselişle 76 bin 102 dolardan kapanırken, şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 74 bin 410 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise söz konusu sonuçların ardından 105,44 seviyesine yükselerek Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, dün yüzde 1,6 yükselişle 105,1 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 105 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gün içinde yüzde 4,48'e yaklaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gün sonunda yüzde 4,43 seviyesinde dengelendi.

Dün yüzde 3 değer kaybederek 2 bin 660,75 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 658 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,5 düşerek 75,06 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 75,2 dolardan alıcı buluyor.

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BIST 100 ENDEKSİ

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 düşüşle 34,2025'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen altında 34,1950'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve Fed'in faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, ekim ayı BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

22.00 ABD, ekim ayı Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı