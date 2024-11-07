FED’ten kritik karar! Faiz 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası Fed, faizi 25 baz puan indirdi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını piyasalar bu yılki son faiz indirimi olabileceği şeklinde yorumlandı.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

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Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

"RİSKLER DENGEDE"

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bankanın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

FED'TEN "JUMBO" İNDİRİM

Fed gevşeme döngüsüne eylül ayında 50 baz puanlık "jumbo" faiz indirimiyle başlamıştı Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Fed, son olarak eylül ayında politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmiş ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

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FED FAİZ KARARINDA BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Öte yandan, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacağına ilişkin sonuçların ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş dikkati çekti.

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BİTCOİN REKOR KIRDI

Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 76 bin 400 doları aşarak rekor tazelemesinin ardından yüzde 9,6 yükselişle 76 bin 102 dolardan kapanırken, şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 74 bin 410 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise söz konusu sonuçların ardından 105,44 seviyesine yükselerek Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, dün yüzde 1,6 yükselişle 105,1 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 105 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gün içinde yüzde 4,48'e yaklaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gün sonunda yüzde 4,43 seviyesinde dengelendi.

Dün yüzde 3 değer kaybederek 2 bin 660,75 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 658 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,5 düşerek 75,06 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 75,2 dolardan alıcı buluyor.

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BIST 100 ENDEKSİ

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 düşüşle 34,2025'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen altında 34,1950'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve Fed'in faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, ekim ayı BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

22.00 ABD, ekim ayı Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı