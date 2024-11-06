Elon Musk sosyal medyanın gündemi oldu! Zafer paylaşımı böyle karşılık buldu

Demokratçıların başkan adayının ABD seçimlerinde 270 delegeyi aşmasıyla ABD'de ikinci Trump dönemi başladı.

Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip etti.

New York Times (NYT) gazetesinin Musk'ın takvimiyle ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, seçim süreci boyunca güçlü destek verdiği Cumhuriyetçi adayın bazı mitinglerine de katılan Musk, seçim gecesini Trump'ın Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçirdi.

Elon Musk önce teniste maçların kazanıldığı esnada kullanılan "Oyun, set ve maç" ifadesini yazarak bir 'zafer' paylaşımında bulundu.

Musk, sonrasında Donald Trump ve Dana White ile olan bir fotoğrafını paylaştı. X'teki paylaşımında Musk, "Gelecek böyle olacak" notunun yanına ateş emojisi ekleyerek, ABD'yi heyecanlı ve iyi günler beklediğini ima etti.

2022'DEKİ FOTOĞRAFI VİRAL OLDU

Tesla ve SpaceX'in kurucussunun coşkulu zafer paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından karşılık buldu.

Elon Musk 2022 yılında X'i satın aldıktan sonra lavabosunu genel merkezine taşımıştı.

Kullanıcılar, 2022 yılında Twitter'in merkezine girerken paylaştığı elinde lavabosunu merkeze taşıdığı görüntüsünü bu defa Beyaz Saray'a uyarladı.

Elon Musk'ın lavabosunu bu sefer Beyaz Saray'a taşıdığı görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Elon Musk, Donald Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

Musk'ın kabinede görev alıp almayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.