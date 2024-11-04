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ABD'de son anketler ortaya çıktı! "Salıncak eyaletlerde avantajlı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 23:06 Güncelleme: 04.11.2024 23:28
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ABD’de son anketler ortaya çıktı! Salıncak eyaletlerde avantajlı

ABD'de kritik seçime artık saatler kaldı ve nefesler tutuldu. Kıyasıya mücadelede Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump son kozlarını oynuyor. Tüm dünyanın kilitlendiği seçime ilişkin son anketler ortaya çıktı. Başkanlık seçimlerine saatler kala ülke genelinde yapılan son anketlere göre, Harris ile Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor. Ayrıca seçimin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump yarışı önde götürüyor.

ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimlerine saatler kala ülke genelinde yapılan son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

İŞTE ÇARPICI ANKET SONUÇLARI

Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor.

Söz konusu anketlerden NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times anketlerinde iki rakip eşit puanda çıkarken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Harris'in az farkla, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise Trump'ın az farkla önde olduğu gözüküyor.

SALINCAK EYALETLERDE AVANTAJ TRUMP'TA

Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

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