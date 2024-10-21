MOSSAD ve CIA Sinvar operasyonunu 2021’de başlattı

7 Ekim 2023'te Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu, İsrail'in delinmez denen Demir Kubbe'sini delik deşik etmekle kalmadı, İsrail'i bölgedeki en büyük savaşı başlatmaya zorladı.Aksa Tufanı'nın arkasındaki isim olarak bilinen Yahya Sinvar'ı ortadan kaldırmak için İsrail, 2021'den bu yana çeşitli operasyonlar düzenledi.

Hiçbirinde başarı yakalayamayab İsrail'in o operasyonlarını ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gün yüzüne çıkardı. Sinvar'ın merceğe alındığı analizde, "Kilometrelerce yeraltı tünellerini komuta eden Sinvar, aylarca İsrail ve müttefiklerinin teknolojik ve istihbarat toplama becerilerini köreltti." denildi.

Hamas'la iletişimde olan müzakereciler, Sinvar'a Mısır'ın Hamas adına rehinelerin serbest bırakılması için müzakere etmesine izin vermesi karşılığında bir kaçış teklif ettiler, ancak Sinvar reddetti. Sinvar, Aksa Tufanı'ndan kısa bir süre sonra Arap arabuluculara meydan okuyan bir mesaj gönderdi ve "Kuşatma altında değilim, Filistin topraklarındayım." dedi.

SİNVAR 2011'DE 'KARA LİSTE'YE ALINDI

İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin Bet tarafından yönetilen operasyonlar, Sinvar'ın 1988'de 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum olup 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılmasıyla başladı.

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu. Ardından İsrail, Sinvar'ı 'kara liste'sine aldı.

İLK OPERASYON 2021'DE YAPILDI

İsrail liderleri 2011'den 2021'e kadar Sinvar'ı abartılı bir figür olarak görüyordu ancak yakın bir tehdit olarak görmüyordu. Bu durum Mayıs 2021'in sonlarında değişti. 2021'de çıkan çatışmalarda Hamas, İsrail topraklarına füzeler attı ve İsrail Hamas'a karşılık verdi.

İsrailli yetkililere göre, bazı İsrail liderleri, o zamanlar Hamas'ın Gazze kanadının başkanı olan Sinvar'ı Gazze askeri şefi Muhammed Deif ile birlikte öldürmeyi önerdi. Başbakan Benjamin Netanyahu, Sinvar ve Deif'i hava saldırılarında öldürme girişimlerine izin verdi, ancak operasyonlar başarısız oldu.

SİNVAR'IN FOTOĞRAFI VİRAL OLDU

2021'deki çatışmalarda ateşkes sağlanmasının ardından Sinvar'ın evinin enkazında bir kanepede otururken gülümsediği görüldü; bu sahne İsrail gazetelerinde yayımlandı. Birçok haber sitesinin paylaştığı fotoğraf, İsrail'e verilen bir cevap olarak değerlendirildi.

Yahya Sinvar'ın 2021'de evine düzenlenen operasyondan sonra paylaştığı fotoğraf viral oldu

Nisan 2022'de, Kudüs'te İsrail işgal güçleriyle ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinin ardından Sinvar, İsrail'deki Arap vatandaşlarını bir din savaşına hazırlanmaya ve gerekirse satır, balta ve bıçakla İsrailli Yahudileri öldürmeye çağırdı.

OPERASYON GERÇEKLEŞMEDEN HÜKÜMET ÇÖKTÜ

Dönemin İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Sinvar'ı öldürmeyi önerdi ve güvenlik teşkilatlarına o yaz bir operasyon planlamalarını söyledi.

Haziran ayında Sinvar için düzenlenen operasyon gerçekleştirilemeden Bennett'ın hükümeti çöktü ve birçok üst düzey İsrailli lider Sinvar'ın kontrol altına alınabileceği sonucuna vardı.

CIA İLE ÖZEL BİR EKİP KURULDU

İsrail, sonraki dönemlerde Sinvar'ı avlamak için elindeki tüm kaynakları kullandı. Şin Bet, Sinvar'ı bulmak için orduyla birlikte çalıştı ve Amerikan İstihbarat Teşkilatı, (CIA) konuya aşina kişilerin WSJ'a aktardığına göre, İsrail ile istihbaratı analiz etmek ve paylaşmak için özel bir ekip kurdu.

İstihbarat görevlileri, Gazze'de sorgulanan Filistinlilerden toplanan bilgilerin yanı sıra Hamas komuta merkezlerinde ele geçirilen malzemeleri de inceledi. Sinvar'ın DNA bilgilerine bile sahip olan ve Sinvar'ı ortadan kaldırmak için kurulan ekip başarılı olmadı.

AKSA TUFANI'NIN ARKASINDAKİ İSİM OLDU

Hamas'ın Gazze kanadının sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail'e karşı bugünme kadar hiç düzenlenmemiş operasyonu, Aksa Tufanı'nı yönetti. Aksa Tufanı'nda demir kubbe delindi, bin 300 İsrailli öldü ve 250 İsrailli esir alındı.

Sinvar, kaçırılan rehinelerin çoğunu Gazze'nin altındaki Hamas'ın savaştan önce inşa ettiği yüzlerce kilometrelik betonarme tünellere taşıdı.

İsrail ordusu Sinvar'ın karısını, kızını ve iki oğlunu (ikisi de futbol forması giymişti) memleketi olan Han Yunus'taki bir tünele götürdüğü görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Sinvar ve ailesi yatak takımı ve yiyecek dolu torbalar taşıyorlardı.

"SİNVAR ESİRLERE ZARAR VERMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Daha sonra serbest bırakılan 78 yaşındaki rehine Margalit Moses, WSJ'ye Sinvar'ı savaşın ilk günlerinde Han Yunus'ta yeraltında tutulduğu yerde gördüğünü söyledi. Sinvar'ın kendilerine, esirlere zarar vermek istemediğini ve Filistinli rehineleri İsrail hapishanelerinden kurtarmak için pazarlık kozu olarak sürece hizmet ettiklerini söylediğini ifade etti.

ABD İSRAİL'LE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Yer üstünde, İsrail güçleri binaları yerle bir etti ve tünel girişlerini bulmak için askerleri konuşlandırdı. Gazze'nin dışında, ABD, yeraltı askeri komplekslerini haritalama konusunda uzmanlar da dahil olmak üzere askeri ve istihbarat yetkililerini İsraillilerle birleştirdi.

Aralık ayında, İsrail askerleri Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin arazisini kontrol altına aldı. Tüfek tutan beş asker, dışarıdaki bir kanepede kendilerinin fotoğrafını çekti ve Sinvar'ın 2021 fotoğrafıyla alay etti. Yer altında, Sinvar meydan okumaya devam etti.

SİNVAR İLETİŞİM BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRDİ

2 Ocak'ta Hamas'ın siyasi bürosunun başkan yardımcısı Salih Arouri , Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği bir saldırıda öldürüldü. Sinvar, İsrail'in savaşına misillemeleri daha iyi gizlemek için direniş örgütünün içindeki iletişim biçimini değiştirmeye başladı.Takma adlar kullanıyordu ve notları yalnızca bir avuç yardımcı ve kodlar aracılığıyla iletiyordu; aracılara sesli mesajlar ile yazılı mektuplar arasında geçiş yapıyordu.

KAMERALI KÖPEKLER KULLANILDI

Şin Bet, Gazze'deki Hamas komutanlarının akrabalarını militan faaliyetler şüphesiyle gözaltına aldı ve Sinvar hakkında istihbarat sağladı. Kısa süre sonra İsrail işgal güçleri, Han Yunus'ta yer altına inerek Hamas'ın tünel ağına baskın düzenledi.

İsrail birlikleri tünellere girmek için Hamas askerleriyle savaştı. İnsanları koklamak ve yeraltı alanlarında faaliyet gösteren bombaları veya insansız hava araçlarını görmek için kameralı köpekler gönderdi.

Han Yunus'taki yeraltı operasyonunu yöneten İsrailli komutan Goldfus, "Karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışıyoruz, öğreniyoruz" dedi.

Mart ayında İsrail komandoları Sinvar'a bağlı başka bir karargahı ele geçirdi. Üniformalar, yelekler, hafif makineli tüfekler, dürbünler ve bir dizüstü bilgisayar buldular.

"HAMAS MÜZAKERELERDE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI"

Sinvar, Hamas yetkililerine bir kez daha mesaj göndererek o zaman konuşulan rehine anlaşmasını reddetmeleri çağrısında bulundu. Sinvar, İsrail içindeki iç siyasi bölünmeleri, Netanyahu'nun savaş zamanı koalisyonundaki çatlakları ve Gazze'deki acıyı hafifletmek için artan ABD baskısını gerekçe göstererek, Hamas'ın müzakerelerde üstünlük sağladığını söyledi.

Sinvar, mesajında "Başladığımız yolda ilerlememiz gerekiyor" diye yazdı.

İSRAİL DEİF'E VE HENİYE'YE SUİKASTLER DÜZENLEDİ

İlkbahardan yaza kadar Sinvar'ı arama çalışmaları sekteye uğradı.

Temmuz ayında İsrail, Hamas'ın silahlı kanadının başı olan Deif'in tünellerden çıktığına dair istihbarat aldı. Deif, Batı Han Yunus'ta sekiz adet 2.000 poundluk bomba içeren büyük bir hava saldırısında öldürüldü.

Aynı ayın sonlarında İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'daki askeri bir konukevinde düzenlediği bombalı saldırıda öldürdü.

Ağustos ayında Sinvar, Hamas'ın genel liderliğine getirildi.

SİNVAR'IN DNA'SINA RASTLANDI

Eylül ayının başlarında, İsrail askerleri Rafah'ın Tel al-Sultan semtindeki bir tünelde bir İsrailli-Amerikalı da dahil olmak üzere altı ölü rehine buldu. Yakınlarda, İsrail ordusu, televizyon ve kanepe bulunan bir yeraltı odasında Sinvar'ın DNA'sının izlerini bulduğunu söyledi.

İsrail, Eylül ayında Hamas'ın müttefiki Hizbullah'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış, patlayıcı çağrı cihazlarıyla bir saldırı düzenlemiş ve daha sonra Lübnanlı milis lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren bir saldırı başlatmıştı.

SİNVAR UZLAŞMAYA HAYIR DEDİ

Sinvar, cinayetten kısa bir süre sonra Gazze dışındaki Hamas siyasi liderliğine bir mesaj iletti. Arap arabuluculara göre, Hamas'ın şimdi uzlaşma için daha fazla baskıyla karşılaşması muhtemel olduğunu ancak bunun olmaması gerektiğini söyledi.

1 Ekim'de İran, Hizbullah'a yönelik saldırılara misilleme olarak İsrail'e balistik füze saldırısı başlattı. İsrail İran'a karşılık vereceğine dair söz verdi.

SİNVAR ŞEHİT EDİLDİ

İran saldırısından iki gün sonra, İsrail hava saldırısı kuzey Gazze'deki bir yeraltı yerleşkesini hedef aldı ve Sinvar'ın en yakın sırdaşı Ravhi Mushtaha'yı öldürdü. Sinvar ve Mushtaha 1980'lerde Hamas'ın iç güvenlik gücünü kurmuş ve daha sonra bir İsrail hapishanesinde bir hücreyi paylaşmışlardı. 2011'de bir esir takasıyla serbest bırakıldılar.

16 Ekim'de, takım lideri olmak için eğitim gören bir grup İsrail işgal gücü, görülmeden yürümeye çalışan üç Hamas militanını gördü. Askerler, bombalanmış binalara saklanmak için dağılan militanlarla çatışmaya girdi. Hamas direnişçileri kurşun ve el bombası attı ve bir İsrail askerini yaraladı.

Ardından İsrail işgal güçleri ikisini öldürdü ve birini yaraladı. Yaralanan direnişçinin olduğu evi dronela kayıt altına alırken yaralı mücahidin drona sopa attığı görüntüleri kaydedildi. İşgal güçleriyle birlikte olan bir İsrail tankı, binayı bombladı ve yerle bir etti.

Ertesi gün binayı kontrole gelen İsrail işgal güçleri yaralanan direnişçinin Yahya Sinvar olduğunu fark etti.

2021'den bu yana CIA ile birlikte öldürülmek üzere bir dizi operasyon yürütülen Mücahid Yahya Sinvar, bölgede eğitim gören bir grup İsrailli tarafından şehit edildi. İsrail güçlerinin paylaştığı Sinvar'ın son görüntüleri, direniş örgütünün sembolü oldu.