NATO Genel Sekreteri Rutte: Kısıtlama getirmemek daha iyi olur

NATO'nun kısa süre önce göreve gelen yeni Genel Sekreteri Hollandalı Rutte, G7 Savunma Bakanları vesilesiyle geldiği İtalya'da medyasına demeç verdi

"BENCE KISITLAMALARDAN KAÇINMAK DAHA İYİ OLUR"



Bazı müttefik ülkeler arasında bir süredir Ukrayna'ya destek için gönderilen silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına ilişkin tartışmaya değinen Rutte, "Kiev'in güçlü bir konumda müzakere masasına gelmesini sağlamak için büyük bir yardıma ihtiyacımız var. NATO açısından kısıtlama getirmemek daha iyi olur ancak sınırlama koyup koymamak müttefiklerin sorumluluğundadır. Bu, NATO'ya bağlı değil, bence kısıtlamalardan kaçınmak daha iyi olur." dedi.

Rutte, "Asıl önemli olan, Kiev'in Rus saldırganlığına karşı ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak ve tüm müttefiklerin kabul ettiği şekilde güçlü bir konumdan müzakere yapmaktır." diye konuştu.Ki



"KİEV'İN GELECEKTEKİ YERİ NATO'DUR"



Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğiyle alakalı Rutte, "Kiev'in gelecekteki yeri NATO'dur. Rusya, Ukrayna'da başarılı olursa bunun İtalya'nın ve tüm NATO'nun güvenliği üzerinde de çok büyük etkileri olacağı açıktır." değerlendirmesini yaptı.

"ÇİN RUSYA'NIN KARARLI BİR DESTEKÇİSİDİR"



"Çin, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın kararlı bir destekçisidir. Rusya'nın yaptırımları atlatmasına izin veriyor." diyen Rutte, Çin'e karşı gözlerini açık tutmaları aynı zamanda Pekin'le diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.



"PUTİN SALDIRGAN OLAN TARAFTIR"



Rutte, Ukrayna'da barışa en kısa zamanda ulaşılması gerektiğini dile getirerek "Bu ne bana bağlı ne Ukrayna'ya. Bunu Ruslar başlattı. (Rusya Devlet Başkanı Vladamir) Putin saldırgan olan taraftır burada. Her şeyi şimdi dahi durdurabilir ve bu şekilde barış da gelebilir." ifadelerini kullandı.



ABD'deki başkanlık seçimleri ve başkan adaylarından Donald Trump'a ilişkin bir soru üzerine Rutte, "Başbakan olduğum dönemde 4 yıl boyunca Trump ile çalıştım ve doğrudan ilişkilerim vardı. Onun da görüşleri var; NATO'ya daha fazla harcamamız gerektiğini söylediğinde haklıydı ve biz de öyle yapıyoruz. Kararı Amerikalılar verecek ama kim kazanırsa kazansın. Birlikte çalışabileceğimize inanıyorum." yanıtını verdi.