Hamas’ın yeni liderine suikast iddiası! Hamas’tan ilk açıklama: Algı operasyonu yapıyorlar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlendiği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın "öldürmüş olma ihtimalini" araştırdığını açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki saldırıda 3 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

"3 KİŞİDEN BİRİ OLABİLİR"

Açıklamaya göre, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), saldırıda ölen 3 Filistinliden birinin Sinvar olup olmadığı ihtimalini araştırıyor ve kimlikler henüz doğrulanamadı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA YOK

Söz konusu saldırının gerçekleştirdiği binada İsrailli esirlerin olduğuna dair bir işaretin de olmadığı aktarıldı. Öte yandan Hamas'tan henüz, İsrail ordusunun değerlendirmesine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

The Sun'ın iddiasına göre; İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'nde düzenlediği operasyonda üç Hamas üyesi öldürüldü. IDF ve Şin Bet, öldürülenlerden birinin Yahya Sinvar olma ihtimalini araştırıyor. Bu aşamada militanların kimliği tespit edilemiyor."

Hamas'ın siyasi büro şefi Yahya Sinwar'ın şehit edildiği iddia ediliyor

"HAMAS AÇIKLAMADIĞI SÜRECE İTİBAR ETMEM"

Askeri Stratejist İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Keleş, "Karşımızda İsrail var. Yalan söylemeyi veya gerçekleri ters düz etmeyi başaran bu konuda çok mahir olan bir yapı var karşımızda bir örgüt var. Ben artık bunun için devlet ifadesini de pek kullanmak istemiyorum. İsrail'in hangi sözüne itibar etmeliyiz? Hamas açıklamadığı sürece doğrulamadığı sürece ben İsrail'in sözüne itibar etmem. Çünkü yalancılıkta çok mahirler. Bunlar psikolojik savaşın başka bir boyutudur. Moralleri çökertmek istiyorlar. Lider kadroyu şehit etmekle bu dava biter mi? Bitmez. İsmail Haniye'den önce de Hamas'ın liderlerinden çok şehit var." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Hamas'tan gelen son dakika açıklamasında, "Sinvar ölmedi, İsrail algı operasyonu yapıyor" ifadeleri kullanıldı.