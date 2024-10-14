İsrail Genelkurmay Başkanı öldü mü, yaşıyor mu? Herzi Halevi kimdir?

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Lübnan merkezli Hizbullah tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırının ardından doğrulama yaparak olayın detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Saldırı, İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Binyamina bölgesine yakın bir askeri üsse yapılan bu saldırı, İsrail-Hizbullah çatışmasının şiddetini gözler önüne seriyor. İsrail, Lübnan topraklarındaki Hizbullah mevzilerini hedef alırken, Hizbullah da İHA'larla yanıt verdi.

Saldırıda, İsrail Ordusu'nun verdiği bilgilere göre 67 kişi yaralandı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak, ölü sayısının daha yüksek olabileceğine dair bazı iddialar da bulunuyor.

İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın hava savunma sistemlerini yanıltarak, İHA'larını korumak için füzeler kullandığını belirtti.

Hizbullah'tan Açıklama!

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Öldü Mü?

Bazı kaynaklarda İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin bu saldırı sonucu yaşamını kaybettiği iddiaları yer alıyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Herzi Halevi Kimdir?

Herzi Halevi 17 Aralık 1967 doğumludur. 16 Ocak 2023'te yemin ederek göreve başlayan İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır.