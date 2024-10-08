Trump’tan akıl almaz iddia: Kötülük onların genlerinde var

Eski Başkan Donald Trump, göçmenlere saldırmak için giderek daha sert bir söylem kullanmaya başladı ve pazartesi günü verdiği bir röportajda, göçmenlerin korkunç suçlar işlemesinin nedeninin 'onların genlerinde' olduğunu öne sürdü.

ABD eski başkanı seçim kampanyası kapsamında katıldığı bir radyo programında ABD'de bulunan göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi aday Radyo Programcısı Hugh Hewitt'e "13 bini katil olan, çoğu birden fazla kişiyi öldürenlerin açık bir sınıra gelmelerine izin verdiler ve şimdi mutlu bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorlar. Artık buna inanıyorum, onların genlerinde var. Ve şu anda ülkemizde bir sürü kötü genimiz var" dedi.

"ÜLKEMİZİN KANINI ZEHİRLİYORLAR"

Trump'ın göçmenlerin şiddete yatkın olduğu yönündeki iddiası, seçim kampanyasında sürekli kullandığı ve başkanlığı kazanması durumunda toplu sınır dışılar garantilediği göçmenlere karşı bir zirve oldu.

78 yaşındaki siyasetçi, geçen ay düzenlediği bir mitingde Harris'in Beyaz Saray'ın sınır politikaları nedeniyle yargılanması gerektiğini söylemiş ve belgesiz göçmenleri 'tecavüz, yağma, hırsızlık, talan ve öldürme' amacıyla yola çıkan 'hayvanlar' olarak nitelemişti. Söylemleri Adolf Hitler'le benzetilen Trump, göçmenler için "Mutfağınıza girecekler, boğazınızı kesecekler" demişti.

Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt, eski başkanın röportajda "göçmenlerden değil, katillerden bahsettiğini" söylese de Trump'ın geçen yıl "ülkemizin kanını zehirliyorlar" şeklindeki yorumları göçmen karşıtı faşist söylemlerin şiddetini ortaya koymuştu.