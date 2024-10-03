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ABD Başkanı Joe Biden'ın “İran" sözleri üzerine petrol fiyatlarında artış!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 23:08 Güncelleme: 03.10.2024 23:11
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ABD Başkanı Joe Biden’ın İran sözleri üzerine petrol fiyatlarında artış!

Orta Doğu'da tansiyon bir hayli yüksek. Biden, dün (02.10.2024) İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısına ilişkin ise "desteklemiyorum" diyerek dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Biden, bugün İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırıp saldırmamasını tartıştıklarını söyledi. Biden'ın açıklaması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 4'lük yükseliş görüldü.

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