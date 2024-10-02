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İsrail'in Lübnan'ı işgal planında tarihi gerçekler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 14:16 Güncelleme: 02.10.2024 15:11
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İsrail’in Lübnan’ı işgal planında tarihi gerçekler

İsrail kendi çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek için Gazze'de yaşattığı soykırımı Lübnan'da tekrarlamak niyetinde. 7 Ekim'den önce de birçok kez Lübnan'ı işgal girişiminde bulunan İsrail'in geçmişi bu konuda tarihi hezimetlerle dolu.

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