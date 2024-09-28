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Nasrallah'ın ölümünde İran parmağı mı? Günler öncesinden uyarıldığı iddiası: "Vasiyetini yaz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 21:44 Güncelleme: 28.09.2024 21:59
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Nasrallah’ın ölümünde İran parmağı mı? Günler öncesinden uyarıldığı iddiası: Vasiyetini yaz

İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah Lideri Nasrallah'ı öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni'nin günlerce yaptığı konuşmada yeniden gündem oldu. Hüseyni'nin Nasrallah'a yönelik adeta uyarı niteliğindeki açıklamasında "Nasrallah, İran'ın senin hakkında ne dediğini bilseydin, denklem tersine dönerdi. İran seni ve grubunu sattı, vasiyetini yaz" dediği ortaya çıktı.

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