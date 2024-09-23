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Terör devleti İsrail Lübnan'da katliam yapıyor: 182 ölü 72 yaralı | A Haber bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 23.09.2024 14:58 Güncelleme: 23.09.2024 16:39
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Terör devleti İsrail Lübnan’da katliam yapıyor: 182 ölü 72 yaralı | A Haber bölgede

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 182 kişinin hayatını kaybettiğini, 727 kişinin ise yaralandığı açıklandı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, İsrail-Lübnan sınırından son durumu aktardı. İsrail askerleri A Haber’in görüntü almasına engel olmaya çalıştı.

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