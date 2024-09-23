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Terör devleti İsrail Lübnan'da katliam yapıyor: 100 ölü 400 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 23.09.2024 14:58 Güncelleme: 23.09.2024 15:01
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Terör devleti İsrail Lübnan’da katliam yapıyor: 100 ölü 400 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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