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MOSSAD Hizbullah'a nasıl tuzak kurdu? Kritik isim Cristiana...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 09:14 Güncelleme: 20.09.2024 09:24
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MOSSAD Hizbullah’a nasıl tuzak kurdu? Kritik isim Cristiana...

İsrail'in Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarını patlatması dünya genelinde gündem olurken konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yaşanan gizemli saldırının arkasında derin bir planın olduğu görülürken, cihazların İsrail tarafından üretildiği de masadaki ihtimaller arasında yer alıyor. Paravan şirketler üzerinden Hizbullah'ın güveninin kazanıldığı belirtilirken saldırının kilit isminin BAC şirketi ve kurucusu Cristiana Barsony-Arcidiacono olduğu da iddialar arasında. İşte detaylar...

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