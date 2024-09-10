10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'de 7 kritik eyalet: Trump-Harris yarışında denge hakim!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 19:30 Güncelleme: 10.09.2024 19:41
ABONE OL
ABD’de 7 kritik eyalet: Trump-Harris yarışında denge hakim!

Kamala Harris ile Donald Trump'ın yarışacağı başkanlık seçiminin kaderini belirleyecek 7 eyalette güncel anket sonuçları açıklandı. Öte yandan bugün, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı Harris, televizyon kanalında karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör