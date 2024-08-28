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Telegram CEO'su hakim karşısına çıkacak! Durov'un gözaltı süresi oldu | Gözler mahkemede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 19:00 Güncelleme: 28.08.2024 19:06
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Telegram CEO’su hakim karşısına çıkacak! Durov’un gözaltı süresi oldu | Gözler mahkemede

Dünyada yaşanan kriz ve savaşlar dijital dünyada da sıçradı. Gazze'de sürdürülen soykırımın yanı sıra Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilimde taraflar sosyal medya uygulamaları üzerinden bir çatışma yaşıyor. Batı bu kez aynı suçlar META'da da, hatta daha fazlası olmasına rağmen mesajlaşma uygulaması Telegram'ı hedefe aldı. Rus menşeli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un 24 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Telegram'ın sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov, Fransa'daki ilk gözaltı süresinin bugün dolmasının ardından başkent Paris'te mahkemeye çıkarılacak.

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