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Siyonistler haddi aştı! Toprak hırsızı işgalcilerden Filistinlilere "tecavüz" tehdidi: O görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 17:48 Güncelleme: 27.08.2024 17:52
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Siyonistler haddi aştı! Toprak hırsızı işgalcilerden Filistinlilere tecavüz tehdidi: O görüntüler ortaya çıktı

Filistin'de, özellikle Gazze'de zulmünü sürdüren işgal ordusunun Ekim ayından bu yana soykırım saldırıları sürerken siyonist İsrailliler de Filistinlilerin topraklarını gasbederek bölgede hüküm sürmeye çalışıyor. Toprak hırsızları bu kez Batı Şeria'da bir skandala imza attı. Teröristler, tecavüzle gündeme SDE Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak ahlaksız sözler sarf etti. Tecavüz tehdidinde bulunan teröristler bu ifadeleri kullanırken "Tanrı adına tecavüz" dedi. O skandal anlar ise kameraya yansıdı.

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