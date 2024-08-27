Katil İsrail’den Han Yunus’ta bombalı saldırı! TRT ekibi yaralandı | AK Parti’den tepki

Katil İsrail'in gazetecilerin çadırının önündeki araca düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı

Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralanırken, asistanı Muhammed Karaca ve birçok basın mensubunun da yaralandığı belirtildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devleti İsrail'İn saldırısına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik şunları kaydetti:

"Her saldırı Netanyahu hakkındaki "iddianamenin"parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus'ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."