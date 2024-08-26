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İran-Irak sınırında büyük patlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 21:19 Güncelleme: 26.08.2024 21:37
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İran-Irak sınırında büyük patlama!

Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederken İran-Irak sınırında hareketli dakikalar yaşandı. İki ülkenin sınırında büyük bir patlama meydana geldi.

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