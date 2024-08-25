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Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltında! İki yüzlü Batı'dan Meta'ya sessizlik, Telegram'a baskı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 01:07 Güncelleme: 25.08.2024 01:51
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Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltında! İki yüzlü Batı’dan Meta’ya sessizlik, Telegram’a baskı

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın milyarder kurucusu ve CEO'su Pavel Durov cumartesi akşamı Fransa'nın Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı. Durov'un 8 ayrı suçtan yargılanacağı iddia edilirken Telegram kurucusunun, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalması gerektiği söylediği kaydedildi. Ayrıca Fransız makamları da Telegram'ın uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara karşı işlenen suçlar için kullanıldığını iddia ediyor. İşte detaylar...

Fransız TF1 televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Durov, başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

JETİ AZERBAYCAN'DAN KALKTI

Durov'un neden gözaltına alındığı bilinmezken Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.

Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov'u taşıyan özel jetin Azerbaycan'dan havalandığı bildirildi.

BASKILARA KARŞI "TARAFSIZ"LIK SAVUNMASI

Forbes'a göre 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalması ve "jeopolitik bir oyuncu" olmaması gerektiğini söyledi.

DUROV'A "SUÇ ORTAĞI" İDDİASI

Fransız makamları Durov'un kurduğu platformun uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara karşı işlenen suçlar ve dolandırıcılık için kullanıldığını ve kendisinin de bu suçların "ortağı haline geldiği" iddiasında.

ÇARPICI İDDİALAR! 8 AYRI SUÇTAN...

Telegram kurucusu Pavel Durov hakkında Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik, yaptırımlardan kaçınma gibi suçlar yönetiliyor.

BATI MESAJLARA ERİŞİM İSTİYOR

Batılı istihbarat servisleri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek istiyor. Fransız medyasına göre Durov işbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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