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İşgalci İsrail Lübnan'ı bombaladı! Hizbullah'ın silah deposunu hedef aldı!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 21:24 Güncelleme: 19.08.2024 21:32
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İşgalci İsrail Lübnan’ı bombaladı! Hizbullah’ın silah deposunu hedef aldı!

Orta Doğu'da gerilim her geçen daha da tırmanıyor. İşgalci İsrail Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürürken Hizbullah ise işgalcilerin bu saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor. Bu kez katliam ordusu Hizbullah'a yönelik bir saldırı daha düzenledi. Hizbullah'a ait bir silah deposunun hedef alındığı saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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